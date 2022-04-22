ATP может частично заморозить рейтинг игроков, отстраненных от турниров в Британии

На следующей неделе ATP рассмотрит меры по защите российских и белорусских игроков, отстраненных от участия в «Уимблдоне» и других турнирах в Великобритании. Основной темой станет обсуждение шагов, которые обеспечат справедливость в рейтинге.

Как сообщает Daily Mail, один из вариантов – частичная заморозка рейтинга отстраненных по типу той, что применялась из-за коронавируса. Тогда в рейтинге будут полностью или частично учитываться прошлые результаты игроков на британских турнирах.

Существует и более радикальное предложение – лишить британские турниры возможности разыгрывать очки. Однако такой вариант считается маловероятным.

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией