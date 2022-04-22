Глава WTA: «Решение «Уимблдона» противоречит правилам ТБШ и нашим общим соглашениям. Были прецеденты, когда на турнир налагались санкции»

Глава WTA Стив Саймон высказался против отстранения россиян и белорусов от «Уимблдона» и других британских турниров.

«Люди считают, что не нужно смешивать спорт и политику, но в действительности такого не бывает. Иногда это происходит, и нынешняя ситуация яркий тому пример. Это реальная жизнь.

Ранее в этом году мы озвучили свою позицию по этому вопросу. Спортсмены должны иметь возможность соревноваться, нельзя их наказывать за действия их правительства.

Решение «Уимблдона» противоречит правилам турниров «Большого шлема» и нашим общим соглашениям. LTA, проводящая турниры под эгидой WTA, нарушает наш устав и правила по участию спортсменов в соревнованиях.

У нас есть возможность отреагировать на оба случая, но нет такой же юрисдикции по «Большим шлемам», как по соревнованиям под эгидой WTA. Были прецеденты, когда случались похожие ситуации и на турнир налагались санкции и взимались штрафы.

В ближайшее время мы обдумаем дальнейшие действия. Думаю, в скором времени от нас последует определенная реакция. Но как именно мы поступим, пока не ясно».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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