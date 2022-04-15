Чесноков о поражении Рублева от Синнера: «Андрей выбрал неправильную тактику. Возможно, во втором сете нужно было экономить силы»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева в 1/8 турнира в Монте-Карло. Прошлогодний финалист уступил Яннику Синнеру 7:5, 1:6, 3:6.

«Может быть, в тактическом плане нужно было по-другому сыграть во втором сете. Например, экономить силы. Андрей неудачно играл на выходах к сетке. Синнер же просто здорово играл.

Тяжело играть против хозяина турнира. В Монте-Карло итальянцев больше, чем французов. Синнер с каждым геймом играл все лучше. Физически готов выдерживать большие матчи. Рублев пока неспособен показывать свою лучшую игру – ту, которая у него была в прошлом году в Монте-Карло», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Результаты Монте-Карло ATP 2022

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