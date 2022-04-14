Синнер о медперерыве в матче с Рублевым: «Я теперь эксперт по мозолям. Не думаю, что есть повод для беспокойства»

высказался после победы над в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (5:7, 6:1, 6:3).

«Для меня здесь особая атмосфера. Конечно, на трибунах очень много итальянцев. Это невероятно.

Было тяжело. Я старался играть за каждое очко. Я довольно хорошо его знаю, он много играет с форхенда. Я старался заставлять его двигаться».

Синнер, снявшийся с четвертьфинала в Майами из-за мозолей, в Монте-Карло снова столкнулся с этой проблемой.

«Я теперь эксперт по мозолям. Не думаю, что есть повод для беспокойства. Разумеется, нужно немного их подлечить, но посмотрим... Завтра важный матч».

При счете 0:1 во втором сете (по ходу гейма на подаче Рублева) Синнер попросил медицинский перерыв, чтобы перевязать палец на правой ноге. Судья на вышке сразу сообщил об этом по рации. Позже Рублев пожаловался судье, что это сбило его с ритма. Физио вышел при счете 2:1 в пользу Синнера.

За выход в полуфинал итальянец поборется с .

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Результаты Монте-Карло ATP 2022

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