Халеп о работе с Муратоглу: «Может быть, он поможет мне выиграть «Шлем» на харде»

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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп рассказала о целях работы с Патриком Муратоглу.

«Я пригасила Патрика, потому что очень хочу вернуться на вершину. Я мечтаю выиграть еще один «Большой шлем», потому что ради этого я и работаю каждый день.

Я выигрывала турниры на харде – крупные турниры. Но «Большой шлем» взять не удавалось – и поэтому сейчас я работаю с Патриком. Может быть, он поможет мне выиграть «Шлем» на харде. Это было бы очень классно.

Я хочу раньше встречать мяч, хочу лучше открывать корт. Не говорю, что у меня была плохая игра, но я хочу сделать ее лучше.

Еще я хочу стать сильнее, потому что это необходимо для агрессивной игры и борьбы с силовыми теннисистками. Я буду над этим работать».

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