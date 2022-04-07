Муратоглу стал тренером Халеп

Патрик Муратоглу объявил, что будет тренировать .

«Сегодня я начинаю новую главу в своей тренерской карьере: я стал постоянным тренером Симоны Халеп.

За последние восемь месяцев я осознал, как сильно скучаю по тренерской работе. Это страсть всей моей жизни, и мне кажется, что я еще многое могу дать.

Перед Индиан-Уэллс Симона приехала в академию Муратоглу на блок тренировок. Я зашел на несколько, посмотрел, как она тренируется.

В конце недели она спросила, могу ли я стать ее тренером. Я очень ее уважаю, но в тот момент об этом не могло быть и речи.

Через несколько недель я поговорил с Сереной [Уильямс], и у меня появилась возможность, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поработать с кем-то еще.

Буду держать вас в курсе новостей».

Халеп рассталась с тренерами после Australian Open и, по ее словам, на тот момент не планировала нанимать нового.

Муратоглу и Уильямс начали сотрудничать после «Ролан Гаррос»-2012.

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