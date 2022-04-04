Алькарас о поздравлении с титулом в Майами от короля Испании: «Я нервничал больше, чем во время матча. Никогда не думал, что он мне позвонит»

рассказал, что с победой на «Мастерсе» в Майами его поздравил король Испании Филипп VI.

«Просто поразительно, когда тебе звонит король Испании. Я нервничал больше, чем во время матча (улыбается).

Но, да, просто потрясающе, что король Испании поздравляет тебя с ежедневной упорной работой и с победой. Да, никогда не думал, что мне позвонит король Испании. Это потрясающе».

Алькарас добавил, что король связался с ним, позвонив его агенту Альберту Молине.

Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей