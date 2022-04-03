Рафаэль Надаль: «Поздравляю Карлитоса с исторической победой в Майами. Первая из многих!»

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире в Майами. 18-летний испанец выиграл первый «Мастерс» в карьере, обыграв в финале Каспера Рууда (7:5, 6:4).

«Поздравляю Карлитоса с исторической победой в Майами. Первая из многих! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇪🇸.

Также поздравляю Каспера с отличным выступлением и результатом. Скоро увидимся в моей академии», – написал Надаль в твиттере.

Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей

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