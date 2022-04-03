Алькарас – самый молодой чемпион в истории «Мастерса» в Майами

18-летний Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Майами. В финале он обыграл Каспера Рууда – 7:5, 6:4.

Алькарас, которому 5 мая исполнится 19 лет, стал третьим в списке самых молодых победителей «Мастерсов». Его обходят только Майкл Чанг (Торонто-1990) и Рафаэль Надаль (Монте-Карло-2005).

Также он стал самым молодым чемпионом турнира в Майами, побив рекорд 19-летнего Новака Джоковича (2007).

Всего испанец выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. В понедельник он поднимется на 11-ю позицию – наивысшую в своей карьере.

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