Осака о возвращении на топ-уровень: «Если честно, у меня нет ощущения, что я пропадала»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала возвращение на топ-уровень и выход в финал в Майами. Для японки это первый финал за год, и сейчас она стоит 77-й в рейтинге.

«Многие мне говорят, что я вернулась и всякое такое. Но, если честно, у меня нет ощущения, что я пропадала. Я всегда была такой теннисисткой. Я просто мало играла. Да, были ситуации, когда я рано вылетала, но хорошие матчи проводила всегда.

Наверное, нетеннисные зрители могут так подумать, потому что в рейтинге я стою не там, где, как им кажется, должна стоять. Но я не думаю, что хоть кто-нибудь хочет со мной играть в первом круге».

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