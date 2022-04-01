Швентек об отношениях с Осакой: «Помню, как просила у нее советов и она мне с радостью помогала»

Вторая ракетка мира прокомментировала свои отношения с . Полька рассказывала, что в 2019-м, когда они впервые встретились, была поражена звездным статусом Осаки.

Теперь они сыграют в финале турнира в Майами.

«Конечно, все изменилось. Сейчас я тоже столкнулась с определенной популярностью. Конечно, Наоми популярнее и у нее очень сильная деловая сторона карьеры, и тогда для меня это был новый опыт. До этого я даже не сталкивалась с подобными игроками.

Сейчас все, конечно, изменилось. Другие игроки приобрели популярность, я стала популярнее, так что я больше понимаю.

Мы с Наоми общались, переписывались, но когда она переживала тяжелый период и взяла перерыв, поддерживать связь было сложно.

Но я помню, как просила у нее советов и она мне с радостью помогала. Здорово, когда люди открытые и помогают друг другу».

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