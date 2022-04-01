Осака о камбэке против Бенчич: «Сказала себе: «Слушай, чтобы она победила, тебя должны с корта унести на носилках»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в полуфинале в Майами – 4:6, 6:3, 6:4.
«Во втором сете я сказала себе: «Слушай, чтобы она победила, тебя должны с корта унести на носилках. Ты будешь бороться до конца».
У меня появились шансы, и я сумела их правильно оценить. И поэтому сумела добавить в нужные моменты.
Вообще я рада, что матч получился таким сложным, потому что подобный опыт очень нужен. И сегодня я его получила».
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