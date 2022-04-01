Алькарас о любви к дропшотам: «Я уверен в этом ударе. В сложные моменты нужно использовать то, что умеешь лучше всего»

Теги ATP Miami Open Миомир Кецманович Карлос Алькарас Теннис

18-летний Карлос Алькарас прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:7, 6:3, 7:6.

«Такое ощущение, что я в Испании играю. Это невероятно. Энергия болельщиков придавала мне сил, это безумие. Без них я бы не смог выйти в полуфинал.

Миомир играл невероятно. Я знал, что должен показать высокий уровень. У него были шансы победить. При счете 4:5 я выполнил отличный удар, когда было 15:30».

Также Алькарас прокомментировал то, что часто использовал укороченные удары.

«В целом я стараюсь пробивать сильно, чтобы выдавить соперника с задней линии. Так что укороченный мне потом помогает. Я уверен в этом ударе. В сложные моменты нужно использовать то, что умеешь лучше всего».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные