«Я был как рыба на диване». Медведев о физических проблемах в матче с Хуркачем

рассказал о физических проблемах в матче с в Майами. Он проиграл поляку (6:7, 3:6) и во втором сете вызывал врача при счете 3:4.

«Весь матч я чувствовал себя нелучшим образом. Но иногда так бывает. Я не знаю, в чем причина. Может быть, жара. Но у меня кружилась голова, накатила усталость, был еще затяжной гейм, в котором я уже не мог подавать. В раздевалке начались судороги, так что физически было тяжело. Но все это часть игры.

Врач мне посоветовал больше не садиться. Вообще я чувствовал себя очень уставшим, и каждая мышца внезапно такая: «Сводит, сводит, сводит». Я был как рыба на диване».

Также Медведев прокомментировал то, что остановился в одной победе от возвращения на первую строчку рейтинга.

«Для меня было важнее просто выиграть матч, чем стать №1 за счет этой победы. На это я смотрел как на бонус. Так что не могу сказать, что из-за этого зажался или что-то такое».

Медведев пока не станет №1 – не хватило одной победы. Он плохо себя чувствовал и назвал мячи «мусором»

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