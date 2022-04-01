Даниил Медведев: «Против меня Хуркач играет не так, как против остальных. Против меня он не ошибается»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев удивился уровню Хуберта Хуркача, который обыграл его в четвертьфинале в Майами (7:6, 6:3).
«Он отличный игрок, и мне нравится смотреть его матчи. И надо посмотреть наши с ним встречи, потому что я никогда этого не делал. Но у меня ощущение, что против меня он играет не так, как против остальных.
Против меня он не ошибается. Первые подачи 215 км/ч прямо в линию. Я видел некоторые матчи, которые он проигрывал, – и там он так не играл. Не знаю почему».
В личных встречах счет после вчерашнего матча стал 2:2.
Медведев пока не станет №1 – не хватило одной победы. Он плохо себя чувствовал и назвал мячи «мусором»
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