Алькарас – третий в списке самых молодых полуфиналистов Майами

Испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Миомира Кецмановича – 6:7, 6:3, 7:6. Алькарас дважды был в двух очках от поражения – при счете 4:5 уступал 15:30 на подаче, а на решающем тай-брейке проигрывал 3:5.

Алькарас, которому сейчас 18 лет и 11 месяцев, стал третьим в списке самых молодых полуфиналистов Майами. Его обходят только (в 2005-м вышел в 1/2 в 18 лет и 10 месяцев) и (в 2019-м вышел в 1/2 в 18 лет и 8 месяцев).

Кроме того, Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в полуфинал обоих крупнейших американских «Мастерсов» – и в Индиан-Уэллс, и в Майами. Только ему это удалось в 18 лет. Надаль, , и сделали это в 19.

За место в финале Алькарас поборется с действующим чемпионом Хубертом Хуркачем.

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