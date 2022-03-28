Коллинс о том, что обыграла Жабер: «Любая из нас может победить в любой день. Я просто старалась составить конкуренцию своей подруге»

прокомментировала победу над в 1/8 финала турнира в Майами (6:2, 6:4). Американка проводит первый турнир за полтора месяца и третий в сезоне.

«Любая из нас может победить в любой день. Она обыграла меня на тренировке несколько дней назад и в Индиан-Уэллс [в 2021-м]. Мы не раз отлично играли, так что я просто старалась составить конкуренцию своей подруге.

Часть своих лучших результатов я показала, вернувшись после травм или небольшого перерыва в конце года. Я стараюсь повторять себе это, когда чувствую себя немного не в своей тарелке или растерявшей форму».

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