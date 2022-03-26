Даниэль Коллинс: «Чтобы попасть в топ-5, мне нужно показывать еще более стабильные результаты. Перед «Уимблдоном» будет отличная возможность»

11-я ракетка мира рассказала, что стремится подняться в топ-5.

«Я стараюсь ставить перед собой цели и двигаться постепенно. Долгосрочные цели у меня тоже есть. Я стараюсь не торопиться. Я хотела попасть в топ-20. Получилось не сразу, и это нормально. Я поднялась в топ-20 в этом году. Даже лучше, я ненадолго попала в топ-10.

Я просто стараюсь двигаться постепенно и продолжать работать. Это требует усилий. Я думаю, что теперь, чтобы попасть в топ-5, мне нужно выступать еще лучше, показывать еще более стабильные результаты. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Перед у меня будет отличная возможность продвинуться».

Прошлой весной Коллинс перенесла операцию из-за эндометриоза и между турниром в Майами и «Уимблдоном» сыграла только «Ролан Гаррос».

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