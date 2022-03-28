Швентек о давлении из-за первого места в рейтинге: «Не то чтобы это меня беспокоит – скорее мотивирует»

рассказала, как воспринимает предстоящее лидерство в рейтинге. Она станет первой по итогам турнира в Майами после решения завершить карьеру.

«Я играю на хорошем уровне и концентрируюсь на этом. Я знаю, что рейтинг может давить, но с другой стороны, когда я поднималась в рейтинге и входила в топ-10 и топ-5, я чувствовала то же самое и сейчас не хочу повторения. Так что просто концентрируюсь на своей игре.

Не знаю, что будет после турнира. Адреналин спадет, и у меня будет больше времени, чтобы еще немного об этом подумать, но пока я чувствую себя отлично. Не то чтобы это меня беспокоит – скорее мотивирует. И это здорово».

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