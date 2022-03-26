Швентек о том, что станет №1: «Теперь должна следить, ношу ли я чистую одежду»

Ига Швентек, ставшая первой ракеткой мира, рассказала, как изменится к ней отношение людей.

«Ну, я не знаю, какой будет реакция людей. Думаю, увидим, потому что трудно чего-либо ожидать. Я никогда не была на таком месте.

Думаю, все будет немного по-другому, и, возможно, ажиотаж будет немного больше, но я к этому готова. Честно говоря, воспринимаю это как часть работы – я знала, что, если добьюсь успеха, это обязательно произойдет. Ценю людей, которые действительно полны энтузиазма, и в какой-то степени играю ради них.

Но я не думаю, что для меня что-то изменится. Может быть, я теперь должна следить, ношу ли я чистую одежду и действительно ли хорошо представляю теннис (улыбается)».

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