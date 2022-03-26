Зверев после матча с Чоричем: «Мне нужна была победа – именно трудовая, в трех сетах»

Александр Зверев прокомментировал победу над Борной Чоричем во втором круге в Майами. Немец победил 6:4, 3:6, 6:3.

«Мне нужна была победа – именно трудовая, в трех сетах. Конечно, ведя 1:0 по сетам, о таком не думаешь, но я все равно доволен сегодняшним матчем.

Для меня Борна тяжелый соперник. Я рад, что прошел дальше, и с нетерпением жду следующего матча».

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