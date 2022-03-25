Зверев в Майами будет работать с новым тренером

Теги ATP Серхи Бругера Miami Open Александр Зверев Теннис

Четвертая ракетка мира Александр Зверев привлек в команду нового тренера – двукратного чемпиона «Ролан Гаррос» и экс-третью ракетку мира Серхи Бругеру.

Сообщается, что на «Мастерсе» в Майами она проведут пробный период, по итогам которого решат, продолжать ли сотрудничество.

В первом матче во Флориде немец встретится с Борной Чоричем.

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