Зверев в Майами будет работать с новым тренером

Четвертая ракетка мира привлек в команду нового тренера – двукратного чемпиона «Ролан Гаррос» и экс-третью ракетку мира Серхи Бругеру.

Сообщается, что на «Мастерсе» в Майами она проведут пробный период, по итогам которого решат, продолжать ли сотрудничество.

В первом матче во Флориде немец встретится с Борной Чоричем.

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