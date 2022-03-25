Синякова отыграла у Радукану сет, брейк и подачу на матч и прервала серию из восьми поражений от топ-20

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Чешка Катерина Синякова во втором круге турнира в Майами обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану – 4:6, 6:4, 7:5. Во втором сете 13-я ракетка мира Радукану вела 3:1, а в третьем – подавала на матч.

За счет этой победы Синякова прервала серию из восьми поражений от соперниц из топ-20.

«По ходу матча я чувствовала себя все лучше и лучше. Кажется, мне нужно проигрывать, прежде чем я начинаю показывать свой теннис! Матч был очень сложным, мог закончиться иначе, и я рада, что в итоге победила».

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