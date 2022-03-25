Ли в матче с Контавейт одержала первую победу над соперницей из топ-10

Американка Энн Ли прокомментировала победу над №7 во втором круге турнира в Майами – 6:0, 3:6, 6:4. Это ее первая победа над теннисисткой топ-10 (после четырех поражений).

«Мы должны были играть в прошлом году, но в итоге не сыграли (они должны были встретиться в финале турнира в Мельбурне, но его решили не проводить – Sports.ru). Для меня это было проверкой, потому что она в последнее время очень хорошо играла.

Всегда сложно, когда выигрываешь сет 6:0 – особенно против соперницы, которая так умеет бороться. Я знала, что она прибавит. Мне нужно было сделать то же самое».

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