Елена Веснина: «Барти пришла к точке невозврата. Ее уход не очень хорошо скажется на женском теннисе»

Елена Веснина прокомментировала решение Эшли Барти завершить карьеру в статусе №1.

«Неожиданное, конечно, решение. Хотя Эшли уже завершала карьеру в очень юном возрасте – в 18 лет. Даже пробовала себя в крикете. Наверное, Эшли пришла к точке невозврата: очень тяжело себя мотивировать, а еще и травмы дают о себе знать. Полагаю, Эшли хочет реализоваться в чем-то другом.

Она в хорошем смысле всегда отличалась от многих теннисисток. Была правильно настроена, правильно вела себя на корте и за его пределами. Видно, что теннис для нее – далеко не все, и что есть еще жизнь помимо профессионального спорта. И она этой жизнью очень-очень дорожит. Она великолепная теннисистка. И потеря такого лидера на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе. Безусловно, очень жаль, но будем надеяться, что появятся новые звезды», – цитирует Веснину «РБ Спорт».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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