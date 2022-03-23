Эшли Барти: «Прошлогодний «Уимблдон» очень многое для меня изменил. После него у меня появилось интуитивное желание закончить»

Первая ракетка мира Эшли Барти рассказала о мыслях, которые привели ее к завершению карьеры.

«Я уже давно об этом думала. В моей карьере было много невероятных моментов, которые стали поворотными. Прошлогодний «Уимблдон» очень многое для меня изменил – и как для человека, и как для спортсмена. Мы всю жизнь очень много работаем ради одной цели, и мне удалось разделить свою радость с огромным количеством замечательных людей.

Победа на «Уимблдоне» была моей мечтой – пожалуй, единственной настоящей теннисной мечтой, поэтому она сильно изменила мое восприятие. После «Уимблдона» у меня появилось интуитивное желание закончить, которое мы много обсуждали с командой. Все равно оставалась маленькая часть меня, которая не была до конца удовлетворена и довольна, поэтому я бросила себе вызов и поехала на Australian Open. Для меня это идеальный способ отпраздновать свой невероятный путь в теннисе, свою карьеру.

Я хочу это в первую очередь как человек. Хочу исполнять немного другие мечты. Мне всегда удавалось сохранять здоровый баланс между спортом и личной жизнью, но сейчас я очень рада тому, что ждет меня впереди».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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