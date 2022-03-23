Эшли Барти: «Для меня успех в понимании, что я отдала все что могла. Сейчас я знаю, что сил нет вообще»

Эшли Барти объяснила, почему не готова продолжать карьеру.

«Во второй фазе карьеры у меня изменился взгляд – счастье уже не зависело от результатов. Для меня успех в понимании, что я отдала все что могла.

Я знаю, сколько работы требуется, чтобы выжимать из себя максимум. И я много раз говорила команде, что уже не могу. У меня нет физического рвения, эмоционального желания и всего остального, что требуется для борьбы на высочайшем уровне. Я знаю, что сил вообще нет.

Для меня это успех. Я отдала все, что во мне было, этой прекрасной игре. И я очень рада. Для меня это успех».

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