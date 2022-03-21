Чемпион Индиан-Уэллс Фриц о травме лодыжки: «Команда не хотела, чтобы я выходил на финал. Я извинился перед ними за свое невероятное упрямство»

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц рассказал о травме лодыжки, которую получил в полуфинале. Из-за нее он досрочно завершил разминку перед финалом, потом час работал с врачом и вернулся к тренировке.

В итоге американец обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:6)

«Я был очень расстроен, почти плакал, потому что думал, что придется сняться.

Решение принималось в последний момент. Многие в моей команде не хотели, чтобы я выходил на матч. Я буду им это припоминать, потому что я вышел на корт, и никакой проблемы не было, нога совсем не болела и мне не мешала.

[Я понимал, что] еще долго буду об этом думать, если хотя бы не выйду и не попробую сыграть. Так я им и сказал. Они ответили, что не согласны, но поддержат мое решение. Я извинился перед ними за свое невероятное упрямство.

Я даже не могу описать, насколько нелепо, что я смог так играть. Я никогда не испытывал перед матчем более сильной боли. Я пережил целый спектр эмоций – от мысли, что вообще не смогу сыграть, до большой работы, проделанной с лодыжкой. Я вышел на корт, и это совсем на меня не повлияло».

Сегодня Фриц сделает МРТ. Он хотел бы поехать на «Мастерс» в Майами.

«Конечно, сейчас это под вопросом. Мне жаль [мою команду], я такой упрямый».

Великая серия Надаля кончилась на 20 победах. Не мог дышать из-за травмы и пугающе ошибался в финале в Индиан-Уэллс

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