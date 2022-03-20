Фриц о финале турнира в Индиан-Уэллс против Надаля: «Я хорошо подавал всю неделю, но он точно может что-то придумать»

20-я ракетка мира Тэйлор Фриц назвал сильные и слабые стороны в игре Рафаэля Надаля. С ним он сыграет в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Самое ужасное – осознавать, что он продолжит бороться за каждое очко и ничего тебе не отдаст. В этом его соревновательный дух, он всегда неистово стремится к победе.

А лучшее, как лично мне кажется – то, что у него не такая сильная подача, которая выносит тебя с корта, то есть потенциально у меня есть шанс на приеме.

Но он и сам очень здорово играет на приеме, поэтому это работает и в обратную сторону в случае моей подачи. Я хорошо подавал всю неделю, но он точно может что-то придумать».

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