Фриц нанес Надалю первое поражение в сезоне и впервые выиграл «Мастерс»

Американец Тэйлор Фриц в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 6:3, 7:6.

24-летний Фриц выиграл второй титул в карьере и впервые победил на «Мастерсе».

В финале он прервал 20-матчевую серию побед, с которой Надаль начал этот сезон. Кроме того, он прервал серию Надаля из 11 выигранных подряд финалов, которая началась после поражения в решающем матче Australian Open-2019.

В матче с Надалем Фриц одержал десятую победу над игроком топ-10 (при 23 поражениях). Начиная с октября-2021, американец выиграл у десятки пять матчей из восьми.

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