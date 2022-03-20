Алькарас о поражении от Надаля: «В первом матче он меня уничтожил, а сейчас мы играли три сета. Я чувствую, что выхожу на топ-уровень»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в полуфинале в Индиан-Уэллс. 18-летний испанец уступил 4:6, 6:4, 3:6.

«В первом сете я играл против Рафы и самого себя. Я постоянно думал, что играю с Рафой. Но потом сбросил напряжение. В голове было что-то вроде: «Да, я играю с Рафой, но хочу показать свой уровень и выложиться на 100%, чтобы выиграть или хотя бы приблизиться к победе».

Думаю, в этот раз встреча получилась равной. Я покидаю турнир в хорошем настроении. В первом матче он меня уничтожил, а сейчас мы играли три сета. Я правда очень рад.

Во втором сете было очень ветрено, мы буквально выживали. В каком-то смысле это даже не было похоже на теннис.

Очевидно, в первом сете нужно было быть более спокойным. Я играл очень нервно. Но для меня это полезный урок. В следующий раз буду более спокойным и расслабленным. Когда играешь с Рафой, нужно быть спокойным и ясно думать в трудные моменты. Сегодня я сделал такие выводы.

Я чувствую, что выхожу на топ-уровень. Думаю, в этом году у меня будет много матчей с Рафой и другими топами».

Реакция Надаля – восторг. Он стал непробиваемым у сетки и выиграл 20-й матч подряд

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