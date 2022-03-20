Надаль о победе над Алькарасом: «Он не просто молодой игрок из топ-100, он уже топ-игрок, поэтому я воспринял эту встречу как битву с одним из лучших в туре»

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс. 35-летний испанец победил 6:4, 4:6, 6:3.

«Очень рад выйти в финал. Для меня это много значит, и я двигаюсь дальше.

Я отнесся к этому матчу как к еще одному полуфиналу. Он не просто молодой игрок из топ-100, он уже топ-игрок, поэтому я воспринял эту встречу как битву с одним из лучших в туре. Неважно, молод он или нет, он отличный парень и потрясающий игрок с великолепным будущим. Таков был мой настрой, и на корте я старался изо всех сил и принимал каждый вызов. В итоге я победил, и это очень важный результат.

Во втором сете было очень ветрено, играть в таких условиях трудно. К третьему сету ветер немного стих, и я понял, что нужно что-то придумать. Когда я ходил к сетке, [из-за ветра] было сложно играть с лета. И я решил, что нужно играть агрессивнее, потому что иначе инициатива перейдет к Карлосу, и тогда дело будет в его руках. Я пытался играть более агрессивно, и у меня это получилось.

Я спас несколько невероятных мячей, но и он играл невероятно».

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