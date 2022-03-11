Ник Кириос: «Психологически я помолодел, снова чувствую себя свежим. И левое колено перестало болеть»

рассказал о новом настрое на теннис. В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он обыграл Себастьяна Баеса 6:4, 6:0.

«По-моему, я сейчас хорошо играю. И к каждому матчу отношусь серьезно. В последние пару лет я много пропустил, и в мире сейчас есть проблемы. Так что я не воспринимаю возможность играть на таком прекрасном стадионе и прекрасном турнире как данность.

У меня другой настрой. Мне кажется, психологически я помолодел, снова чувствую себя свежим. И левое колено перестало болеть».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе