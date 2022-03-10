Шамиль Тарпищев: «Чтобы оставаться первым, Медведеву нужно играть главные турниры. Для этого он пораньше начал играть на открытом воздухе»

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Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно Даниилу Медведеву, чтобы оставаться №1 рейтинга.

«Если каждый турнир теннисисты будут играть на результат, то по тренировочной методике в форме можно быть полтора месяца в году, но никак не 12. Даня рано вышел на воздух, чтобы улучшить свою игру на грунтовом покрытии. Чтобы оставаться первым, ему нужно играть главные турниры.

Теоретически еще и Надаль претендует на первое место, потому что грунтовый сезон у него главный: уже выиграл «Большой шлем» и еще пару турниров. А рейтинг идет до последних месяцев: Надаль лучше играет в грунтовый сезон, а Даня на харде», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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