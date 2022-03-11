Медведев о возможном отстранении игроков из России от всех турниров: «Есть такая вероятность, но я надеюсь, что до этого не дойдет»

прокомментировал то, что игроков из России могут отстранить с турниров. Ранее ведущие теннисные организации уже отстранили Россию и Беларусь от командных турниров, а на индивидуальных турнирах обязали играть под нейтральным флагом.

«Трудно обсуждать эту тему, потому что я хочу играть в теннис, играть в разных странах. Хочу продвигать свой спорт – в том числе в своей стране.

Некоторые виды отстранили полностью – особенно командные. Но теннис – один из самых индивидуальных видов в мире. Конечно, есть такая вероятность, но я надеюсь, что до этого не дойдет».

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