Даниил Медведев: «Думаю, после Australian Open я стал более зрелым. У меня есть много возможностей для роста»

Даниил Медведев прокомментировал то, что в Индиан-Уэллс сыграет в статусе №1 рейтинга.

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации. Постараюсь сделать все возможное, как и на всех остальных турнирах хочу взять как можно больше очков. Здесь разыгрывается тысяча, но опять же – состав участников очень сильный, поэтому будет нелегко.

Думаю, после Australian Open я стал более зрелым. У меня есть много возможностей для роста».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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