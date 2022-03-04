Свитолина о выходе в четвертьфинал турнира в Монтеррее: «Украинский флаг на трибунах действительно мне помог»

Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Томовой во втором круге в Монтеррее. Украинка победила со счетом 7:6, 3:6, 6:2.

«Сегодня был очень тяжелый матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счете и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение.

Я играла не лучшим образом, но боролась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог… Я боролась до последнего, и в конце концов нашла свою игру».

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