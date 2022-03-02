Свитолина о победе над Потаповой: «Я боролась за свою страну»

Теги WTA Abierto GNP Seguros Элина Свитолина Анастасия Потапова Теннис

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой. Свитолина в первом круге турнира в Монтеррее отдала сопернице три гейма (6:2, 6:1).

«Мне очень грустно, но я рада, что играю в теннис. Я боролась за свою страну».

Напомним, в понедельник Свитолина сообщила, что будет бойкотировать все матчи против российских и белорусских соперниц, если теннисное руководство будет допускать их не в качестве нейтральных спортсменов. В итоге на матче не было российского флага и других национальных символов.

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