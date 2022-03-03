Глава ATP о деле Зверева: «Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону»

Глава ATP прокомментировал расследование в отношении Александра Зверева. Андреа Гауденци рассказал, как идет работа над расследованием обвинений, которые против немца выдвинула его бывшая девушка Ольга Шарыпова.
«Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону, которая имеет экспертизу в этой области и может помочь с расследованием. Я не могу комментировать детали расследования, но могу сказать, что мы предоставим больше фактов, когда расследование завершится.
Для нашей организации это новая ситуация. Она продемонстрировала нам то, в чем нужно прибавлять, улучшать на будущее.
Я рад, что в прошлом году мы провели очень детальное исследование вопроса безопасности. В итоге мы получили набор рекомендаций, чтобы обеспечить защиту всех в профессиональном теннисе от абьюза».
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