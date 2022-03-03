Глава ATP о деле Зверева: «Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону»

Глава ATP прокомментировал расследование в отношении . Андреа Гауденци рассказал, как идет работа над расследованием обвинений, которые против немца выдвинула его бывшая девушка Ольга Шарыпова.

«Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону, которая имеет экспертизу в этой области и может помочь с расследованием. Я не могу комментировать детали расследования, но могу сказать, что мы предоставим больше фактов, когда расследование завершится.

Для нашей организации это новая ситуация. Она продемонстрировала нам то, в чем нужно прибавлять, улучшать на будущее.

Я рад, что в прошлом году мы провели очень детальное исследование вопроса безопасности. В итоге мы получили набор рекомендаций, чтобы обеспечить защиту всех в профессиональном теннисе от абьюза».

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