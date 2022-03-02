Федерация тенниса Беларуси о приостановке членства в ITF и TE: «Их действия направлены на дестабилизацию развития тенниса в нашей стране»

Федерация тенниса Беларуси прокомментировала приостановку членства в ITF и Tennis Europe.

«Федерация тенниса Беларуси категорически не согласна с решением ITF и Tennis Europe. Своими деструктивными действиями спортивные организации, целью которых является развитие и популяризация тенниса как вида спорта по всему миру, наносят вред развитию тенниса в нашей стране. Их действия направлены на дестабилизацию развития тенниса в Республике Беларусь, от которой в первую очередь страдают самые юные спортсмены, которые подвергаются буллингу просто за то, что они являются белорусскими теннисистами.

БТФ, со своей стороны, будет отстаивать права белорусских теннисистов и совместно с Федерацией тенниса России будет создавать условия для спортсменов, в которых они будут расти и развиваться как профессиональные теннисисты. Главной целью БТФ сейчас является создание всех необходимых условий для роста и развития белорусских теннисистов, а также оказание максимальных действий по нивелированию неправомерных и деструктивных решений со стороны ITF и Tennis Europe.

Белорусская теннисная федерация направляла письма в Международную и Европейскую теннисные федерации о готовности оказать всестороннюю помощь теннисистам из Украины. Наши предложения остались неуслышанными.

Белорусская теннисная федерация с момента создания прикладывала максимум усилий для развития тенниса в нашей стране, всегда была максимально открыта для общения со всеми странами и делала все возможное для развития и популяризации тенниса не только на территории Беларуси, но и на мировой арене. Мы неоднократно проводили международные мероприятия самого высокого уровня под эгидой ITF и Tennis Europe, которые получили высокую оценку от международного теннисного сообщества. Наши спортсмены не только представляют нашу страну на международной арене, но также завоевывают сердца любителей тенниса во всем мире.

Белорусская теннисная федерация со своей стороны гарантирует сохранение проведения турниров национального календаря на территории Беларуси в полном объеме, а также увеличение количества турниров с высокой категорией с целью поддержания соревновательного потенциала белорусских теннисистов. В настоящий момент БТФ находится в тесном контакте с руководством Федерации тенниса России, федерациями тенниса Казахстана и Узбекистана с целью проведения совместных турниров, спортивных лагерей и обучающих мероприятий.

Нашей главной целью является сохранение возможности соревновательной практики для юниоров и взрослых теннисистов. Подробная информация о дополнительных турнирах будет опубликована на нашем сайте», – сказано в заявлении БТФ.

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