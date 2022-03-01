Российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но смогут участвовать в турнирах ATP и WTA и «Больших шлемах». Кубок Кремля отменен

Руководящие теннисные органы WTA, ATP и ITF выпустили совместное заявление о санкциях для российского тенниса в свете ситуации на Украине.

Совет Международной федерации тенниса (ITF) объявил о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в международных командных соревнованиях ITF «до дальнейшего уведомления».

Отстранение будет действовать в течение «неопределенного срока», но Россия и Беларусь не имеют права участвовать во всех международных командных соревнованиях ITF 2022 года. Индивидуальных соревнований ITF отстранение не коснется.

В частности, сборная России не сыграет в финальных стадиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, хотя автоматически квалифицировалась как прошлогодний чемпион обоих турниров. Сборная Беларуси не сыграет в отборочных матчах Кубка Дэвиса против Мексики 4-5 марта и в отборочных матчах Кубка Билли Джин Кинг против Бельгии 14-15 апреля.

Также ограничения коснутся юниорских соревнований, соревнований для игроков старшего возраста, тенниса на колясках, пляжного тенниса.

Кроме того, советы WTA и ATP приняли решение отменить в этом году Кубок Кремля. Ранее, напомним, были отменены все турниры в России.

Игроки из России и Беларуси будут допущены к участию в турнирах , и «Больших шлемах». Однако будут выступать под нейтральным флагом «до дальнейшего уведомления».

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