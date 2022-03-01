Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее. На матче не будет российского флага и других национальных символов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее.

Ранее Свитолина сообщила, что будет бойкотировать все матчи против российских и белорусских соперниц, если теннисное руководство будет допускать их не в качестве нейтральных спортсменов.

«Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча», – сказала Свитолина.

Матч должен пройти сегодня не ранее 19:00 по местному времени (04:00 по московскому).

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