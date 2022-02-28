Элина Свитолина: «Не буду играть против российских или белорусских теннисисток, пока их не сделают нейтральными атлетами»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что будет бойкотировать все матчи против российских и белорусских соперниц, если теннисное руководство будет допускать их не в качестве нейтральных спортсменов.

В первом круге турнира в Монтеррее Свитолина должна играть с россиянкой Анастасией Потаповой.

«Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они следовали рекомендациям МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее и не буду играть ни один другой матч против российских или белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.

Я не виню российских спортсменов. Они не ответственны. Более того, я хочу отдать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против [сложившейся ситуации]. Их поддержка необходима».

При переводе некоторые слова Свитолиной были заменены для соответствия требованиям госорганов РФ.

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