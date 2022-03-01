Анастасия Потапова: «Я против горя, слез и войны. Мир объединяет весь мир, в нем каждый должен оставаться человеком»

Россиянка Анастасия Потапова выступила за мир.

«Как правило, еще в детстве мы выбираем свой путь развития. Еще будучи совсем маленькой, я мечтала играть в большой теннис, не выбирая матч, страну или партнера по игре.

Трудно объяснить людям из политики, что для меня нет противника из какой-то страны, я борюсь за победу, свою лучшую игру, за свой результат.

К сожалению, сейчас мы, спортсмены, становимся по сути заложниками текущей ситуации. Игра – это наш выбор и наша мечта, к которой мы идем ежедневно, тренируясь, и постоянно пытаемся быть лучше в своих результатах.

Простите, но хоть я и чужда политике, я против горя, слез и войны. Мир объединяет весь мир, в нем каждый должен оставаться человеком. А дети должны продолжать мечтать».

Ранее Элина Свитолина, с которой Потапова должна играть в первом круге в Монтеррее, сказала, что не выйдет на матч, если россиянку не переведут в нейтральный статус.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе