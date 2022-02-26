Медведев о поражении от Надаля: «К сожалению, мне не хватило энергии. Я чувствовал поддержку болельщиков, но не смог разжечь в себе огонь»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в полуфинале в Акапулько. Россиянин уступил 3:6, 3:6, но в понедельник все равно станет первой ракеткой мира.

«Не думаю, что сегодня я играл хорошо, в целом мой уровень был недостаточно хорош, чтобы соперничать с таким игроком, как Надаль. Слишком много ошибок, что и видно по результату.

К сожалению, сегодня мне не хватило энергии. Я чувствовал поддержку болельщиков, но не смог разжечь в себе огонь. Мексиканская публика была великолепна, и я буду рад вернуться в Акапулько».

Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

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