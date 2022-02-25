Надаль выиграл 13-й матч подряд и теперь встретится с Медведевым

Теги Рафаэль Надаль ATP Abierto Mexicano Telcel Томми Пол Даниил Медведев Теннис

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл Томми Пола (6:0, 7:6). Для испанца это 13-я победа подряд – он проводит лучшее начало сезона в карьере и выиграл все 13 матчей.

Теперь Надаль встретится с Даниилом Медведевым, которого в конце января обыграл в финале Australian Open, уступая 0:2 по сетам.

Всего в личных встречах Надаль ведет 4:1.

«Все знают, как трудно с Даниилом. Мне нужно будет показать свой высочайший уровень, чтобы иметь шансы. И я постараюсь это сделать.

Финал Australian Open был тяжелейшим, и завтра будет так же», – прокомментировал предстоящий матч Надаль.

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные