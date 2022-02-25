Надаль выиграл 13-й матч подряд и теперь встретится с Медведевым

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл Томми Пола (6:0, 7:6). Для испанца это 13-я победа подряд – он проводит лучшее начало сезона в карьере и выиграл все 13 матчей.
Теперь Надаль встретится с Даниилом Медведевым, которого в конце января обыграл в финале Australian Open, уступая 0:2 по сетам.
Всего в личных встречах Надаль ведет 4:1.
«Все знают, как трудно с Даниилом. Мне нужно будет показать свой высочайший уровень, чтобы иметь шансы. И я постараюсь это сделать.
Финал Australian Open был тяжелейшим, и завтра будет так же», – прокомментировал предстоящий матч Надаль.
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