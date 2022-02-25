Даниил Медведев: «Не знал, что в случае поражения Новака стану №1. Думал, что мне нужен большой результат в Акапулько»

прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира в понедельник. Нынешний №1 в четвертьфинале в Дубае проиграл , и это гарантировало первую строчку Медведеву – который потом в Акапулько победил (6:2, 6:3).

«Честно скажу – я видел, что Новак проигрывает, но не знал, что в случае его поражения стану №1. Думал, что мне нужен большой результат в Акапулько. А потом мне полетели сообщения, и я понял, что это произойдет.

Но первой задачей было все равно сегодня победить. Потому что я стараюсь выигрывать каждый матч. Но это были отличные новости».

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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