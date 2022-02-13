Циципас – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, ты еще много выиграешь – но только не те турниры, на которых я тоже буду»

Теги ATP Рихард Крайчек ABN AMRO World Tennis Tournament Феликс Оже-Альяссим Стефанос Циципас Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поздравил Феликса Оже-Альяссима с победой в финале турнира в Роттердаме (6:4, 6:2). Канадец с девятой попытки выиграл первый титул ATP в карьере.

«Хочу поздравить Феликса с прекрасным достижением. Первый титул – особенный, и я думаю, что в твоих обстоятельствах он очень много значит. Поздравляю тебя и твою команду.

Ты приложил очень много усилий, многим пожертвовал. Я знаю, как это тяжело. Так что поздравляю. Надеюсь, ты еще много выиграешь – но только не те турниры, на которых я тоже буду (улыбается).

Этот турнир очень много для меня значит, потому что Рихард [Крайчек, директор соревнований] много лет назад меня пригласил и в 16 лет дал возможность сыграть на этом корте. Здесь я впервые получил такой опыт и сыграл с Тсонга. Спасибо ему за такую возможность».

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