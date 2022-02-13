Оже-Альяссим с девятой попытки выиграл финал ATP

21-летний в финале турнира в Роттердаме обыграл №4 – 6:4, 6:2.

Канадец выиграл первый титул в карьере. До этого он проиграл восемь финалов, не взяв в них ни сета.

До него восемь первых финалов проигрывали три теннисиста: Пэт Дюпре (выиграл титул с 10-й попытки), Седрик Пиолин (выиграл титул с 10-й попытки) и Жюльен Беннето (проиграл все 10 одиночных финалов в карьере).

Если Каспер Рууд сегодня не выиграет титул в Буэнос-Айресе, Оже-Альяссим станет восьмой ракеткой мира.

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