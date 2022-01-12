Джокович заявил, что узнал о положительном ПЦР-тесте на ковид уже после вручения наград детям

Первая ракетка мир выпустил заявление по поводу того, что посещал мероприятия после положительного анализа на коронавирус, а также по поводу ложной информации, которую предоставил при въезде в Австралию.

«Я хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным анализом на коронавирус.

Эту дезинформация нужно исправить – особенно в интересах того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Кроме того, нужно прояснить вопросы, которые причиняют боль и тревогу моей семье.

Я хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность и следовать обязательствам по тестированию.

14 декабря я посетил баскетбольный матч, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест.

На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям и перед которым тоже сдал экспресс-тест. Он был отрицательным.

У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия. (В письменных показаниях федеральному суду в Мельбурне Джокович сказал, что диагноз ему поставили 16 декабря – Sports.ru).

На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L’Equipe, о которых мы уже давно договорились. Все остальные мероприятия я отменил. Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением момента, когда меня фотографировали.

После интервью я изолировался дома, но сейчас уже считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести.

Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица – о чем я сказал пограничникам по прибытии, – мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Она не была намеренной. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию австралийским властям, чтобы прояснить этот вопрос.

Я считаю важным обсудить эту дезинформацию, но больше не буду ее комментировать из уважения к австралийским властям и процессу.

Для меня всегда честь выступать на . Сейчас я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими игроками на корте и выступать перед одними из лучших болельщиков в мире».

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